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The Hill: Украина больше не может победить в конфликте с Россией

The Hill: Украина больше не может победить в конфликте с Россией

Спустя два года после начала конфликта на Украине ситуация для Киева складывается таким образом, что он не сможет победить в противостоянии с Москвой, даже несмотря на потенциальное выделение 60 млрд от США для ВСУ.

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