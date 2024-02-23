The Hill: Украина больше не может победить в конфликте с Россией

Спустя два года после начала конфликта на Украине ситуация для Киева складывается таким образом, что он не сможет победить в противостоянии с Москвой, даже несмотря на потенциальное выделение 60 млрд от США для ВСУ.
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