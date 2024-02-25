Футболиста «Бордо» ввели в кому из-за травмы головы во время матча

Сейчас футболист находится в палате интенсивной терапии.фото: girondins.com--> Нападающий французского «Бордо» Альберт Элис получил травму во время матча второго дивизиона чемпионата Франции по футболу против «Генгама».
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