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Зеленский назвал в новогоднем обращении южнокорейскую ракету украинской

Зеленский назвал в новогоднем обращении южнокорейскую ракету украинской

Global Look Press/Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, во время своего новогоднего видеообращения к гражданам Украины выдал южнокорейские ракеты за украинский оперативно-тактический комплекс "Сапсан".

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