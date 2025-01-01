Global Look Press/Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, во время своего новогоднего видеообращения к гражданам Украины выдал южнокорейские ракеты за украинский оперативно-тактический комплекс "Сапсан".