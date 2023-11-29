В Новосибирской области суд вынес женщине приговор сразу по двум уголовным статьям

В суде установлено, что еще в мае местная жительница, будучи нетрезвой, проникла в соседский дом. Зная, что в нем никого нет, дама выбила плечом дверь, сорвав металлическую скобу, и похитила 390 рублей налички и банковскую карту с неплохой суммой – 17 598 рублей.