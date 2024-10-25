Большинство мигрантов в РФ тратят деньги на патент и переводы домой

Основными статьями расходов мигрантов в РФ являются оплата патента, денежные переводы домой, аренда жилья и питание, показало исследование платформы "Мигрант Сервис", с результатами которого ознакомилась "Газета.
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