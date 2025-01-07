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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сехудо подерется с Ядуном на UFC Fight Night 252 (журналист Майк Коппинджер)

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, поединок в легчайшем весе между Генри Сехудо и Суном Ядуном пройдет в ночь на 23 февраля в Сиэтле (Вашингтон) в рамках турнира UFC Fight Night 252.

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