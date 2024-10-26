Корабль идет через шторм где волны достигают 19 метров. Видео из рубки

На борту патрульного корабля HMNZS Otago Королевского военно-морского флота Новой Зеландии второму помощнику удалось запечатлеть потрясающие кадры опасного шторма, обрушившегося на судно во время перехода к следующему месту стоянки.
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