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Корабль идет через шторм где волны достигают 19 метров. Видео из рубки

Корабль идет через шторм где волны достигают 19 метров. Видео из рубки

На борту патрульного корабля HMNZS Otago Королевского военно-морского флота Новой Зеландии второму помощнику удалось запечатлеть потрясающие кадры опасного шторма, обрушившегося на судно во время перехода к следующему месту стоянки.

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