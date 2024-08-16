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Русская весна

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Профессор-физик предложил президенту ударить ядерной бомбой по одному объекту на Западной Украине (ВИДЕО)

Профессор-физик предложил президенту ударить ядерной бомбой по одному объекту на Западной Украине (ВИДЕО)

Доктор физико-математических наук, профессор Пермского государственного университета Анатолий Волынцев рекомендовал Владимиру Путину рассмотреть возможность применения ядерного оружия по западным регионам Украины, чтобы прекратить поступление помощи страны из Европы и США.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Получается, что гибель сотен наших мирных сограждан и тысяч солдат - это допустимо. А использование ТЯО, которое может ЭТО остановить,  - это  идиотизм.  Очень сомнительно. Кстати, если и часть гражданских хохлов погибнут в результате применения ТЯО - это просто цена ИХ идиотизма, когда они выбирали таких президентов, как Ющенко, Порошенко, Зеленский.
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43 мин.
Дмитрий Бакланов
А может и не остановить. Может привести к полному уничтожению всех людей России.
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27 мин.
Alex Nемо
Полураспад урана составляет 10.000 лет. Вам это ни о чём не говорит?
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