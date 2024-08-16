Профессор-физик предложил президенту ударить ядерной бомбой по одному объекту на Западной Украине (ВИДЕО)

ВВ

Василий Васильев

Получается, что гибель сотен наших мирных сограждан и тысяч солдат - это допустимо. А использование ТЯО, которое может ЭТО остановить, - это идиотизм. Очень сомнительно. Кстати, если и часть гражданских хохлов погибнут в результате применения ТЯО - это просто цена ИХ идиотизма, когда они выбирали таких президентов, как Ющенко, Порошенко, Зеленский.