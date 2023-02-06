Их допускает почти каждая девушка: распространенные ошибки в макияже

Почти каждая девушка совершает ошибки в макияже, которые могут заметно навредить ее образу в целом. Для того, чтобы всегда выглядеть всегда роскошно, не нужно оканчивать курсы визажистов, достаточно всего лишь избегать некоторых популярных ошибок.