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Немец в люке, ругающийся поляк-электрик и таксист из Великобритании на улицах Симферополя

Немец в люке, ругающийся поляк-электрик и таксист из Великобритании на улицах Симферополя

Немец в люке, ругающийся поляк-электрик и таксист из Великобритании на улицах Симферополя. Видели такое? Показываем Крым в недалеком 2030 годуТелеканал «Крым 24» будет помогать и сопровождать тех людей, которые решат переехать в Россию.

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