Заноза

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Наступление на Красный Лиман: Мост в Торском стал проклятием для ВСУ

Наступление на Красный Лиман: Мост в Торском стал проклятием для ВСУ

Укро-вояки жалуются, что с ними играют в «русскую рулетку», из пяти машин проскакивают только три На фото: работа расчетов 152-мм самоходных пушек «Гиацинт» в зоне проведения специальной военной операции (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) В сводке Минобороны РФ (по состоянию на 4 февраля) говорится: «На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области.

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