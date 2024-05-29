Почти половина работодателей стали лучше относиться к найму людей старше 40 лет

За последние три года 41% российских работодателей пересмотрели требования к возрасту соискателей в сторону его увеличения, причём половина из них — представители малого и среднего бизнеса (со штатом менее 100 сотрудников).
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