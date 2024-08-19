Вечная борьба за жизнь дочери и брак с Кончаловским: жизнь Юлии Высоцкой и фиктивные отношения

Вот уже четверть века судьба Юлии Высоцкой тесно связана с именем именитого режиссера. Общественность считает отношения супругов идеальными, но это вовсе не значит, что в их семейной жизни не была драм.
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