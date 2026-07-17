В Минпросвещения России обсудили создание казачьих кадетских корпусов в семи регионах РФ

В Министерстве просвещения Российской Федерации 16 июля состоялось очередное заседание постоянной комиссии по содействию развитию системы казачьего образования Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.
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