У нас тут глава МВД Колокольцев призвал сотрудников своего ведомства реагировать чутче на заявления граждан по поводу проблем с мигрантами.
На что жаловаться, если проблемные мигранты живут у нас легально?
Комментарии
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Светлана Рычкова Орлова
я русская...уехали из Киргизии в 2000 г....купили квартиру и больше ,чем полгода ждали гражданство РФ... Приходили и узнавали...дали ли нам гражданство РФ??? нам грубо отвечали--нет еще в это время азербайджанец ногой пинает дверь и почти матом кричит-где мое гражданство?...ты обещала,где? девушка вдавилась в стол и с испугом отвечает...скоро будет вам гражданство . ....ВЗЯТКИ ДАЮТ..И НАШИ ПРОДАЖНЫЕ ШКУРЫ ПРОДАЮТСЯ...вот и вся правда
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1 час.
ninikooo Митусова
Только визовый въезд и « трудовая миграция»- никаких семей, детей, престарелых родственников- всех в кишлаки и аулы. Опыт ОАЭ и мигранты из КНДР. Этих упырей лишить гражданства и пусть едут на свою родину и живут там по своим законам, не мешая нам жить - по нашим!!!
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1 час.
widgmailru гуськов
я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит мастурбек...
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2 мин.
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