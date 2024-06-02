На что жаловаться, если проблемные мигранты живут у нас легально?

Светлана Рычкова Орлова

я русская...уехали из Киргизии в 2000 г....купили квартиру и больше ,чем полгода ждали гражданство РФ... Приходили и узнавали...дали ли нам гражданство РФ??? нам грубо отвечали--нет еще в это время азербайджанец ногой пинает дверь и почти матом кричит-где мое гражданство?...ты обещала,где? девушка вдавилась в стол и с испугом отвечает...скоро будет вам гражданство . ....ВЗЯТКИ ДАЮТ..И НАШИ ПРОДАЖНЫЕ ШКУРЫ ПРОДАЮТСЯ...вот и вся правда