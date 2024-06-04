Высокая эффективность терапии от “супербактерий” на базе вирусов доказана!

Международный коллектив медиков с участием российских ученых успешно применил комбинации из антибиотиков и индивидуально подобранных вирусов-бактериофагов для полного излечения нескольких десятков пациентов от инфекций, вызванных "супербактериями".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии