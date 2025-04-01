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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«Пожилые люди чувствуют любую фальшь, когда делается для галочки»

В России «раскрывают» секрет долгой и активной жизни. В интервью URA.RU первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, координатор федерального проекта «Единой России» «Старшее поколение» Галина Карелова рассказала, как важно помочь пожилым людям быть активными участниками социально-экономического развития страны, а также сохранять физическую форму и получать положительные эмоции.

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