«Пожилые люди чувствуют любую фальшь, когда делается для галочки»

В России «раскрывают» секрет долгой и активной жизни. В интервью URA.RU первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, координатор федерального проекта «Единой России» «Старшее поколение» Галина Карелова рассказала, как важно помочь пожилым людям быть активными участниками социально-экономического развития страны, а также сохранять физическую форму и получать положительные эмоции.