Житель Калужской области избил знакомого за украденную бутылку алкоголя

Из-за бутылки алкоголя объемом 1 литр в Калужской области произошел конфликт, в результате которого потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровьюВ Дзержинском районе местный житель взял у своего знакомого без спросу из квартиры литровую бутылку с алкоголем.