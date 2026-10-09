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Калужские новости

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Житель Калужской области избил знакомого за украденную бутылку алкоголя

Житель Калужской области избил знакомого за украденную бутылку алкоголя

Из-за бутылки алкоголя объемом 1 литр в Калужской области произошел конфликт, в результате которого потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровьюВ Дзержинском районе местный житель взял у своего знакомого без спросу из квартиры литровую бутылку с алкоголем.

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