"Мирные" приготовили русским сотни ловушек в квартирах курортного города. Военкоры предупредили: "Уехали не все, ждите мести"

света челюбеева

Естественно,если они так привольно там жили.Сдавали свои дачи,налогов не платили,.Да они эту квартплату в гривнах , сто раз за лето окупят. И жителям не надо вестись на чужие квартиры.Эти люди в любой момент могут приехать и отомстить.Надежда,что их кто-то спасет от расправы не должна затмевать разум. Жизнь такая,что меняется все со скоростью света."Вчера враждовали,сегодня всех простили и разрешили приехать". В наше время все возможно.