ИА Новороссия Коллаж ИА "Новороссия". Автор: Наталья Залевская В этом русском городке можно в магазине обменять гривны на рубли.
"Мирные" приготовили русским сотни ловушек в квартирах курортного города. Военкоры предупредили: "Уехали не все, ждите мести"
Комментарии
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Владислав Владислав
Есть идея, товарищи, ликвидировать вшивый британский островок! Ну правда на хрена он нужен? Достали уже!
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13 час.
Галина Скрипник
Засрать -это по вашей упоротой части.
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13 час.
света челюбеева
Естественно,если они так привольно там жили.Сдавали свои дачи,налогов не платили,.Да они эту квартплату в гривнах , сто раз за лето окупят. И жителям не надо вестись на чужие квартиры.Эти люди в любой момент могут приехать и отомстить.Надежда,что их кто-то спасет от расправы не должна затмевать разум. Жизнь такая,что меняется все со скоростью света."Вчера враждовали,сегодня всех простили и разрешили приехать". В наше время все возможно.
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9 час.
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