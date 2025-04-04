Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Мирные" приготовили русским сотни ловушек в квартирах курортного города. Военкоры предупредили: "Уехали не все, ждите мести"

"Мирные" приготовили русским сотни ловушек в квартирах курортного города. Военкоры предупредили: "Уехали не все, ждите мести"

ИА Новороссия Коллаж ИА "Новороссия". Автор: Наталья Залевская В этом русском городке можно в магазине обменять гривны на рубли.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Есть идея, товарищи, ликвидировать вшивый британский островок! Ну правда на хрена он нужен? Достали уже!
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13 час.
Галина Скрипник
Засрать  -это по вашей упоротой части.
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13 час.
света челюбеева
Естественно,если они так  привольно  там жили.Сдавали свои дачи,налогов   не платили,.Да они эту квартплату в гривнах ,  сто раз за лето окупят. И жителям не надо вестись на чужие квартиры.Эти люди в любой момент могут приехать и отомстить.Надежда,что их кто-то спасет  от расправы не должна затмевать разум. Жизнь такая,что  меняется все со скоростью света.&quot;Вчера  враждовали,сегодня всех простили и разрешили приехать&quot;. В наше время все возможно.
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9 час.
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