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Представитель посольства России в США Леденев: сделка по вывозу зерна с Украины стала, по сути, коммерческим проектом

Представитель посольства России в США Леденев: сделка по вывозу зерна с Украины стала, по сути, коммерческим проектом

Сделка по вывозу зерна с украинской территории, по сути, превратилась в коммерческий проект. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил представитель посольства Москвы в Соединенных Штатах Андрей Леденев.

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