В ДНР освобождена Петровка - идёт продвижение к Краматорску с юго-запада Российские Вооружённые силы увеличили площадь контролируемой территории на стыке Добропольско-Белозерского и Славянско-Краматорского направлений.
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