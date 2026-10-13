У нас в Текстил...
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У нас в Текстильщиках

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На улице Саратовской детям расскажут о хлебе

В четверг 15 октября приводите детей на разговор «От зерна до каравая». Ее организует Детская библиотека №114 на ул.

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