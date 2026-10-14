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ВК Пресс

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Страшное нападение собак на ребенка на Кубани: питбули чуть не убили школьника, состояние крайне тяжелое

Страшное нападение собак на ребенка на Кубани: питбули чуть не убили школьника, состояние крайне тяжелое

По информации людей, близких к семье ребенка, у школьника обширные рваные раны головы, оторвано левое ухо, состояние оценивается как крайне тяжелое.

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