Истекает срок объявленной Зеленским операции по «принуждению России к миру» Истекает объявленная в конце июня этого года главой киевского режима 40-дневная опера.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Истекает срок объявленной Зеленским операции по «принуждению России к миру» Истекает объявленная в конце июня этого года главой киевского режима 40-дневная опера.
Свежие комментарии