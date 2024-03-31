Прогноз сильнейших астрологов о развитии СВО в 2024 году

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yumashev

Запад умеет скрывать свои планы и пудрить мозги. Мы должны отрезать Украину от запада до падения украинской власти. Она падёт сама собой, если все связи будут отрезаны. Потом провести чистку прежде всего СМИ и т.д., организовать передел собственности, восстановить законность. В этом нам помогут те, кто перешёл сейчас на нашу сторону. Для этого отобрать перспективные кадры и обучить. Время идёт против нас.