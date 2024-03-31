Прогноз сильнейших астрологов о развитии СВО в 2024 году Татьяна СергееваВзгляд астрологов на текущую ситуацию в Украине различен и прогнозирует непохожие сценарии развития событий в ближайшие месяцы.
Прогноз сильнейших астрологов о развитии СВО в 2024 году
Комментарии
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y
yumashev
Запад умеет скрывать свои планы и пудрить мозги. Мы должны отрезать Украину от запада до падения украинской власти. Она падёт сама собой, если все связи будут отрезаны. Потом провести чистку прежде всего СМИ и т.д., организовать передел собственности, восстановить законность. В этом нам помогут те, кто перешёл сейчас на нашу сторону. Для этого отобрать перспективные кадры и обучить. Время идёт против нас.
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14 час.
ЕП
Елена Петрова
Вот такие разноречивые прогнозы говорят о том, что астрологи, как и любой здравомыслящий человек просто анализируют происходящие события, а ни что-то предсказывают. Ведь звезды стоят одинаково для всех…
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15 мин.
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