"Холоп" побил "Чебурашку". Вторая часть комедии обновила рекорд в первый день проката

За первый день проката фильм про бывшего мажора заработал почти на 100 млн рублей больше, чем фильм про загадочного зверька Комедия "Холоп-2", вышедшая на экраны 1 января 2024 года, собрала в прокате более 1,04 млрд рублей, сообщает Forbes Russia.