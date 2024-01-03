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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Холоп" побил "Чебурашку". Вторая часть комедии обновила рекорд в первый день проката

"Холоп" побил "Чебурашку". Вторая часть комедии обновила рекорд в первый день проката

За первый день проката фильм про бывшего мажора заработал почти на 100 млн рублей больше, чем фильм про загадочного зверька Комедия "Холоп-2", вышедшая на экраны 1 января 2024 года, собрала в прокате более 1,04 млрд рублей, сообщает Forbes Russia.

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Нина
Неееет.... только не бортич....
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