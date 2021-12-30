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Владимир Путин в новогоднюю ночь примет поздравление президента

Владимир Путин в новогоднюю ночь примет поздравление президента

Что касается новогодних каникул, в этот период глава государства проведет рабочие встречи Президент Российской Федерации Владимир Путин, как сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков, встретит Новый год вместе с близкими людьми.

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