Владимир Путин в новогоднюю ночь примет поздравление президента

Что касается новогодних каникул, в этот период глава государства проведет рабочие встречи Президент Российской Федерации Владимир Путин, как сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков, встретит Новый год вместе с близкими людьми.
Что касается новогодних каникул, в этот период глава государства проведет рабочие встречи Президент Российской Федерации Владимир Путин, как сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков, встретит Новый год вместе с близкими людьми.
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