Коллаж Царьграда Итак, состоялось первое пленарное заседание Госдумы после разразившегося скандала из-за процитированного главой СК комментария из соцсетей по поводу "Госдуры".
Пронько: Госдума ответила на скандал с "Госдурой"
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Все видят, что Госдума только вредит России. Посадили дармоедов на свою шею и ничего сделать не можем. Дурдом.
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4 час.
Mikhail Perlov
Госдура - антинародная структура! Оскорбляет народ именно она! Ни одного закона на защиту народу! Нас кормят ядом им пофиг, наглеют мигранты - пофиг, убивают медицину - они не видят, спекулируют на лекарствах - пофиг, вырубают леса, уничтожают природу - пофиг! сносить их нужно и привлекать к возмещению ущерба народу!
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1 час.
Natalija Osminina
Это же про ЛОББИСТЫ. Получают деньги за проталкивание законов в интересах своих кредиторов.
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45 мин.
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