Пронько: Госдума ответила на скандал с "Госдурой"

В В Все видят, что Госдума только вредит России. Посадили дармоедов на свою шею и ничего сделать не можем. Дурдом.

Mikhail Perlov Госдура - антинародная структура! Оскорбляет народ именно она! Ни одного закона на защиту народу! Нас кормят ядом им пофиг, наглеют мигранты - пофиг, убивают медицину - они не видят, спекулируют на лекарствах - пофиг, вырубают леса, уничтожают природу - пофиг! сносить их нужно и привлекать к возмещению ущерба народу!