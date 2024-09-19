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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Обновление PlayStation 5 сломало Final Fantasy XVI — Square Enix признала проблему После выхода...

Обновление PlayStation 5 сломало Final Fantasy XVI — Square Enix признала проблему После выхода...

Обновление PlayStation 5 сломало Final Fantasy XVI — Square Enix признала проблемуПосле выхода последнего системного обновления для PlayStation 5 игроки Final Fantasy XVI начали сообщать о появившихся проблемах, включая вылети и графические баги.

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