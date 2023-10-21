Смотр готовности техники и аварийных формирований к зиме прошел в Орехово‑Зуеве

РИАМО - 21 окт. По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в муниципалитетах региона проходят смотры готовности к работе в зимних условиях аварийных формирований, управляющих компаний, организаций благоустройства.
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