Spiegel: операция по подрыву "Северных потоков" стоила 300 тысяч долларов

В состав диверсионного отряда по подрыву "Северного потока" входили бывшие сотрудники спецслужб и гражданские водолазы © Danish Defence Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоила около 300 тысяч долларов, сообщает Spiegel.