Spiegel: операция по подрыву "Северных потоков" стоила 300 тысяч долларов

В состав диверсионного отряда по подрыву "Северного потока" входили бывшие сотрудники спецслужб и гражданские водолазы © Danish Defence Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоила около 300 тысяч долларов, сообщает Spiegel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии