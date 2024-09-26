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Позитив для оптимистов

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Spiegel: операция по подрыву "Северных потоков" стоила 300 тысяч долларов

Spiegel: операция по подрыву "Северных потоков" стоила 300 тысяч долларов

В состав диверсионного отряда по подрыву "Северного потока" входили бывшие сотрудники спецслужб и гражданские водолазы © Danish Defence Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Операция по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" стоила около 300 тысяч долларов, сообщает Spiegel.

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