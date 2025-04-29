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ВМТП привел в порядок Токаревскую кошку во Владивостоке

ВМТП привел в порядок Токаревскую кошку во Владивостоке

Более 70 человек вышли на субботник у маяка Токаревского, организованный Владивостокским морским торговым портом (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO, предприятие в контуре управления Госкорпорации «Росатом»).

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