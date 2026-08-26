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Газета.ру

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Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу стала мамой во второй раз

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу стала мамой во второй раз

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу в Telegram-канале сообщила, что родила девочку.«День обычненький: тренировка, работа, сообщения, созвоны ну и легкая пауза на роды», — говорится в публикации.

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