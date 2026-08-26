Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу стала мамой во второй раз

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу в Telegram-канале сообщила, что родила девочку.«День обычненький: тренировка, работа, сообщения, созвоны ну и легкая пауза на роды», — говорится в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии