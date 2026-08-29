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Власти ФРГ предупредили о китайских автомобилях-шпионах

Власти ФРГ предупредили о китайских автомобилях-шпионах

Немецкие эксперты по безопасности предупредили о возможном шпионаже со стороны Китая через автомобили, подключенные к интернету, 29 августа пишет издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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