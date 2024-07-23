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Харрис набрала голоса для выдвижения кандидатом в президенты от Демпартии

Харрис набрала голоса для выдвижения кандидатом в президенты от Демпартии

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты США на ноябрьских выборах.

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