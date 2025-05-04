RAM запатентовал в США первый пикап с несущим кузовом

В открытой базе Патентного ведомства (USPTO) недавно появились схематичные изображения новой модели. По иллюстрациям очевидно, что RAM защитил интеллектуальную собственность на пикап Rampage с несущим кузовом.
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