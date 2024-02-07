РФС может обсудить продление контракта с Карпиным в марте. Нынешний рассчитан до августа

– Как оцените работу Валерия Карпина в 2023 году? – Он проводит тяжелейший сезон. Быть главным тренером «Ростова» с закрытым аэропортом и таким количеством матчей, готовить сборную, искать мотивацию, живя в автобусе, не имея выходных – это очень сложно.