Ранняя Вселенная была не такой, как мы думали: откуда на заре времен были огромные спиральные галактики?

Иногда складывается ощущение, что Вселенная нарочно испытывает пределы нашего понимания. Недавно, например, астрономы, анализируя данные, полученные с космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), столкнулись с явлением, которое сложно объяснить — спиральной галактикой с отчетливой структурой, возникшей, когда Вселенная едва достигла юного возраста.
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