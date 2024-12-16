Ранняя Вселенная была не такой, как мы думали: откуда на заре времен были огромные спиральные галактики?

Иногда складывается ощущение, что Вселенная нарочно испытывает пределы нашего понимания. Недавно, например, астрономы, анализируя данные, полученные с космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST), столкнулись с явлением, которое сложно объяснить — спиральной галактикой с отчетливой структурой, возникшей, когда Вселенная едва достигла юного возраста.