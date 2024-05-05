Немецкий журналист не выдал в себе немца, потому что испугался, что станет трофеем вместе с немецкой военной техникой) https://t.
Осторожный немец
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Что, немчура, дежавю случилось у вас через 80 лет?! Говорила вам Россия всегда: не влезай - убьет! То ли вы глухие, то ли тупые... Но жалкие однозначно. А уж с Шольцем во главе - так просто стыдоба, а не страна.
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4 час.
Ринат Ахметуллин
Обычно кваканье заглушает хороший булыжник...
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2 час.
Eduard
Мы к Германии никогда территориальных притензий не предьявляли,всегда они пытались урвать у нас.Теперь немчура с Европейской мафией скооперировались,думают в этот раз что-то откусить!
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1 час.
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