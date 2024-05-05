Осторожный немец

ИН

Ирина Некрасова

Что, немчура, дежавю случилось у вас через 80 лет?! Говорила вам Россия всегда: не влезай - убьет! То ли вы глухие, то ли тупые... Но жалкие однозначно. А уж с Шольцем во главе - так просто стыдоба, а не страна.