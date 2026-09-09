Кинофестиваль "Зимний" пройдет в Москве с 1 по 7 декабря 2026 года

В Москве с 1 по 7 декабря 2026 года пройдет Пятый Открытый российский кинофестиваль "Зимний". Прием заявок на конкурс открыт до 20 октября.
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