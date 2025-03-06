Mash: Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать призыва

Актёр Глеб Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать призыва в армию. По данным Mash, артист в октябре получил повестку, а спустя месяц обратился в больницу якобы с травмой головы и ушибами.
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