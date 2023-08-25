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Александр Попов: «Мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях. МОК должен принести извинения за наше отстранение»

«Я считаю, что мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях, с флагом, гимном и остальной национальной атрибутикой.

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