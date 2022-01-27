Вирусолог заявил, что волна заболеваемости COVID-19 спадет так же быстро, как поднялась

Вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что, несмотря на то что заболеваемость COVID-19 растет, уже в ближайшее время волна пойдет на спад, сообщает PRIMPRESS.