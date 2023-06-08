Душевные снимки из второго сезона сериала «Национальные парки Америки»

Бурая медведица на берегу озера Кларк / © National Geographic/Taylor John Turner Бурый медведь с неркой во рту / © National Geographic / Taylor John Turner Два самца бурого медведя борются за первенство / © National Geographic / Taylor John Turner Волчата в возрасте от четырех до пяти недель возле своего логова в отдаленном уголке национального парка «Вояжеры» / © National Geographic / Jake Davis Детеныши островной лисицы отдыхают в траве / © National Geographic / Chuck Graham Калифорнийские морские львы на Нормандских островах охотятся и играют в гигантском лесу водорослей / © National Geographic / Jeff Hester Ламантин из Флориды и его детеныш / © National Geographic Койот в заснеженном ландшафте национального парка Гранд-Титон / © National Geographic / Justin Grubb Рыжая лисица охотится в национальном парке Гранд-Титон / © National Geographic / Justin Grubb Серый волк бродит по национальному парку Гранд-Титон / © National Geographic / Justin Grubb .