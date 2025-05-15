Боевики Зеленского в очередной раз попытались устроить теракт на территории России. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей», — сообщает Министерство обороны России.
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