Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Украинские блядоматери

Украинские блядоматери

Не так давно мне довелось посмотреть один новостной телесюжет… Не помню, что там произошло в точности, а уточнять или заново узнавать подробности мне просто лень, но фабула была такая: одна вроде бы как популярная украинская порноактриса приехала к искалеченным солдатам ВСУ, проходящим реабилитацию где-то за рубежом.

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