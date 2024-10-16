«Хизбалла» угрожает израильской Хайфе в ответ на вторжение ЦАХАЛ в Ливан Бойцы ливанского движения «Хизбалла» опубликовали пропагандистский видеоролик с угрозами израильскому городу Хайфе.
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«Хизбалла» угрожает израильской Хайфе в ответ на вторжение ЦАХАЛ в Ливан Бойцы ливанского движения «Хизбалла» опубликовали пропагандистский видеоролик с угрозами израильскому городу Хайфе.
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