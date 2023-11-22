Мишустин поручил определить перечень показателей нацпроекта "Экономика данных"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству экономического развития, министерству цифрового развития и министерству финансов к 15 апреля определить перечень показателей национального проекта "Экономика данных" в части развития искусственного интеллекта.
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