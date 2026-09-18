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Журнал «Профиль»

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Впервые за 100 лет: найденная в Боливии "домашняя кошка" оказалась новым видом дикого хищника

Впервые за 100 лет: найденная в Боливии "домашняя кошка" оказалась новым видом дикого хищника

В Боливии ученые официально описали новый вид дикого кошачьего – Leopardus tilcayo, или тилкайо. Небольшого пятнистого зверя местные жители знали давно, однако для науки он оставался неизвестным.

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