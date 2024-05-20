Транспортные полицейские в Краснодарском крае задержали в поезде сообщением «Санкт-Петербург-Махачкала» курьера, намеревавшегося сбыть мефедрон на территории города Невинномысска

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Деструктивный пассажир» сотрудники патрульно-постовой службы полиции линейного отдела МВД России на станции Кавказская при сопровождении пассажирского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу, выявили 29-летнего жителя города Санкт-Петербурга, которого подозревают в незаконном сбыте наркотического средства.